Супруга Семака рассказала о состоянии мужа после поражения «Зенита»

Санкт-Петербург, 11 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» тяжело пережил поражение от минского «Динамо». Об этом написала его супруга в Instagram.

Напомним, «сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от ФК «Динамо» из Минска.

Супруга Сергея Семака откровенно призналась, что он тяжело пережил разгромное поражение. После игры Семак честно ей ответил, что дела у него не так хороши.

«По голосу чувствую, что могло быть еще хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет», — рассказала супруга тренера.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о капитанах ФК на новый сезон.