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Супруга Семака рассказала о состоянии мужа после поражения «Зенита»
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    Супруга Семака рассказала о состоянии мужа после поражения «Зенита»

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    Супруга Семака рассказала о состоянии мужа после поражения «Зенита»

    Санкт-Петербург, 11 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» тяжело пережил поражение от минского «Динамо». Об этом написала его супруга в Instagram.

    Напомним, «сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от ФК «Динамо» из Минска.

    Супруга Семака рассказала о состоянии мужа после поражения «Зенита»

    Супруга Сергея Семака откровенно призналась, что он тяжело пережил разгромное поражение. После игры Семак честно ей ответил, что дела у него не так хороши.

    «По голосу чувствую, что могло быть еще хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет», — рассказала супруга тренера.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о капитанах ФК на новый сезон.

    Автор: Ксения Пудовкина
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