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МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах и дождях
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    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах и дождях

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    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах и дождях

    Санкт-Петербург, 11 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о сильном ветре, грозе и дождях в воскресенье, 12 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба города на Неве.

    В частности, завтра порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду, также ожидаются сильные дожди, в некоторые районы города придет гроза.

    В ведомстве напоминают о соблюдении правил безопасности и призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами во время ухудшающихся погодных условий. Кроме этого, рекомендуется пережидать дожди и грозы в помещении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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