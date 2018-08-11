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Бульдозер за 14 млн рублей угнали со стоянки в Петербурге
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    Бульдозер за 14 млн рублей угнали со стоянки в Петербурге

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    Бульдозер за 14 млн рублей угнали со стоянки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 августа. Неизвестные люди украли бульдозер с автостоянки на Заповедной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО.

    Сообщение о краже поступило к сотрудникам правоохранительных органов в пятницу, 10 августа. Заявитель, 42-летний мужчина, представился владельцем техники, стоимость которой составляет порядка 14 миллионов рублей. По его словам, бульдозер могли украсть в период с июля по настоящий день.

    По факту кражи возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личности злоумышленников.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге: мотоциклист сбил лося, мужчина и животное погибли на месте.

    Автор: Ксения Пудовкина
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