Бульдозер за 14 млн рублей угнали со стоянки в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Неизвестные люди украли бульдозер с автостоянки на Заповедной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Сообщение о краже поступило к сотрудникам правоохранительных органов в пятницу, 10 августа. Заявитель, 42-летний мужчина, представился владельцем техники, стоимость которой составляет порядка 14 миллионов рублей. По его словам, бульдозер могли украсть в период с июля по настоящий день.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личности злоумышленников.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге: мотоциклист сбил лося, мужчина и животное погибли на месте.