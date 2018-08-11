Петербуржцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, 11 января. Жители Санкт-Петербурга заметили на Дворцовой площади несколько мешков с бытовыми отходами. Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в соцсети.

В субботу, 11 августа, ранним утром на Дворцовой площади можно было заметить разбросанный мусор. Об этом писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Кто-то потерял или раскидал горы мусора на дороге у Дворцовой площади», — пишет автор поста в соцсети.

Пользователи предположили, что мешки с отходами могли выпасть из проезжающего мимо площади мусоровоза.