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Петербуржцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади
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    Петербуржцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади

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    Петербуржцы заметили кучи мусора на Дворцовой площади

    Санкт-Петербург, 11 января. Жители Санкт-Петербурга заметили на Дворцовой площади несколько мешков с бытовыми отходами. Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в соцсети.

    В субботу, 11 августа, ранним утром на Дворцовой площади можно было заметить разбросанный мусор. Об этом писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    «Кто-то потерял или раскидал горы мусора на дороге у Дворцовой площади», — пишет автор поста в соцсети.

    Пользователи предположили, что мешки с отходами могли выпасть из проезжающего мимо площади мусоровоза.

    «Может, у дворника плохой день, и он решил отомстить работе», — поделился своими мыслями один из жителей города.

    Автор: Алексей Громов
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