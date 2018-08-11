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Макаров поздравил старейшего в мире покорителя Северного полюса с юбилеем
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    Макаров поздравил старейшего в мире покорителя Северного полюса с юбилеем

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    Макаров поздравил старейшего в мире покорителя Северного полюса с юбилеем

    Санкт-Петербург, 11 января. Почетному гражданину города на Неве, старейшему покорителю Северного полюса Михаилу Боброву в субботу исполнилось 95 лет. Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров поздравил его с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте ЗакСа.

    «Уважаемый Михаил Михайлович! От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю Вас с юбилеем Свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и родному городу, став для его жителей живой легендой», — подчеркивается в поздравлении.

    Также в поздравительной телеграмме отмечается, что Михаилу Боброву, «человеку невероятной силы духа, отважному и трудолюбивому» удалось покорить множество вершин, в том числе отстоять и защитить архитектурное наследие города на Неве в годы Великой Отечественной войны.

    Автор: Ксения Пудовкина
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