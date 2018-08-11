Мотоциклист погиб после столкновения с лосем на Приморском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге: мотоциклист сбил лося, мужчина и животное погибли на месте.

Серьезная авария произошла в субботу, 11 августа, в 01.50 недалеко от кемпинга в Ольгино: 34-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла, допустил столкновение с лосем. От сильного удара животное и водитель погибли на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоявшее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.

Напомним, ДТП случилось в Курортном районе Санкт-Петербурга: велосипедист погиб под колесами внедорожника. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.