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Общество
Мотоциклист погиб после столкновения с лосем на Приморском шоссе в Петербурге
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    Мотоциклист погиб после столкновения с лосем на Приморском шоссе в Петербурге

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    Мотоциклист погиб после столкновения с лосем на Приморском шоссе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 августа. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге: мотоциклист сбил лося, мужчина и животное погибли на месте.

    Серьезная авария произошла в субботу, 11 августа, в 01.50 недалеко от кемпинга в Ольгино: 34-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла, допустил столкновение с лосем. От сильного удара животное и водитель погибли на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    В настоявшее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.  

    Напомним, ДТП случилось в Курортном районе Санкт-Петербурга: велосипедист погиб под колесами внедорожника. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.

    Автор: Алексей Громов
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