Аршавин намерен вернуться в Петербург после завершения карьеры

Санкт-Петербург, 11 августа. Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о планах после окончания футбольной карьеры.

Футболист Андрей Аршавин, который в настоящее время выступает за казахстанский ФК «Кайрат», намерен вернуться в Санкт-Петербург. Об этом он рассказал в интервью Prosports.kz.

«Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем», — подчеркнул футболист.

Аршавин отметил, что чувствует себя в Казахстане нормально, однако планирует после завершения карьеры перебраться в город на Неве.

«Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте — тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше. Но я не останусь здесь после завершения карьеры. Питер one love? Да», — сказал Андрей Аршавин.

Отметим, в составе сборной России Аршавин играл с 2002 по 2012 год. Вместе с российской командой он становился бронзовым призером Евро-2008. Футболист выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и с 2011 до 2015 год.