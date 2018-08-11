Названа причина ЧП на Думской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Причиной пожара на фасаде нежилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга стало короткое замыкание. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ по городу.

По словам очевидцев в соцсети, пожар произошел накануне около 22.00 в одном из баров на Думской улице. Предположительно, взорвалась трансформаторная будка в одном из помещений, после чего загорелось здание, расположенное на углу Думской улицы и улицы Ломоносова.

В ведомстве рассказали, что сведений о пострадавших не поступало. Причиной ЧП стало короткое замыкание на фасаде неэксплуатируемого дома. Информация о последствиях происшествия уточняется.

Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что съезд с внутреннего кольца КАД на Комендантский проспект будет закрыт в ночь на воскресенье. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».