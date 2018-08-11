Третий съезд на развязке КАД с Парашютной улицей перекроют

Санкт-Петербург, 11 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что съезд с внутреннего кольца КАД на Комендантский проспект будет закрыт в ночь на воскресенье. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Въезды на внутреннее и внешнее кольцо КАД закроют с 01.00 до 03.00 12 августа. Об этом рассказал начальник территориального ситуационного центра управления Илья Пузыревский. На участке будут демонтировать поврежденную в результате ДТП опору.

Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что движение на мосту Кораблестроителей в Санкт-Петербурге ограничат на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест». Также известно, что будут введены ограничения движения на участке набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста и по проезду вдоль Марсова поля и по Царицынскому проезду.