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Общество
Третий съезд на развязке КАД с Парашютной улицей перекроют
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    Третий съезд на развязке КАД с Парашютной улицей перекроют

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    Третий съезд на развязке КАД с Парашютной улицей перекроют

    Санкт-Петербург, 11 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что съезд с внутреннего кольца КАД на Комендантский проспект будет закрыт в ночь на воскресенье. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Въезды на внутреннее и внешнее кольцо КАД закроют с 01.00 до 03.00 12 августа. Об этом рассказал начальник территориального ситуационного центра управления Илья Пузыревский. На участке будут демонтировать поврежденную в результате ДТП опору.

    Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что движение на мосту Кораблестроителей в Санкт-Петербурге ограничат на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест». Также известно, что будут введены ограничения движения на участке набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста и по проезду вдоль Марсова поля и по Царицынскому проезду. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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