Меню
Происшествия
Велосипедист скончался под колесами внедорожника в Солнечном
Украина
«Не умеют зарабатывать деньги»: экс-советник Кучмы назвал причины финансового хаоса на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Велосипедист скончался под колесами внедорожника в Солнечном

    48

    Велосипедист скончался под колесами внедорожника в Солнечном

    Санкт-Петербург, 11 августа. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Курортном районе Санкт-Петербурга: велосипедист погиб под колесами внедорожника. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.

    Авария произошла в пятницу, 10 августа, около 23.05 в поселке Солнечное Ленинградской области на третьем километре Зеленогорского шоссе: 54-летний водитель, находившийся за рулем Mitsubishi Pajero, допустил наезд на велосипедиста, который выехал на встречную полосу.

    Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.