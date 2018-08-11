Велосипедист скончался под колесами внедорожника в Солнечном

Санкт-Петербург, 11 августа. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Курортном районе Санкт-Петербурга: велосипедист погиб под колесами внедорожника. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 10 августа, около 23.05 в поселке Солнечное Ленинградской области на третьем километре Зеленогорского шоссе: 54-летний водитель, находившийся за рулем Mitsubishi Pajero, допустил наезд на велосипедиста, который выехал на встречную полосу.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.