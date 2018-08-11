Пятиметровый маяк построят архитекторы и дети в «Порту Севкабель» в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Маяк для детей планируют возвести в «Порту Севкабель» в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Архдача». Об этом сообщают организаторы.

Пятиметровый маяк со смотровой площадкой и прожекторами ночной подсветки планируют построить в течение трех дней, в процессе могут принять участие дети от шести лет вместе со своими родителями. Организаторы сообщают, что для проведения работ и закупки материалов необходимо собрать порядка 138 тысяч рублей.

Строительством займутся сотрудники независимой студии архитектуры и искусств для детей от пяти до 16 лет «Общество Юных Архитекторов», также им будут помогать дети, которым доверят серьезную работу с шуруповертами, пилами и молотками.