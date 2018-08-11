Авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Петербурга в Лондон и Милан

Санкт-Петербург, 11 августа. Лоукостер «Победа» планирует запустить авиарейсы из Санкт-Петербурга в Милан, Лондон и Стамбул. Соответствующую информацию передает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Самолеты из «Пулково» в Милан начнут летать с 11 октября текущего года по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Лондон можно будет улететь уже с 12 октября по понедельникам, средам, пятницам и субботам, а в Стамбул — с 28 октября, лайнеры начнут курсировать между городами каждый день. Полеты будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737–800.

Также в авиакомпании «Победа» подчеркнули, что в Лондон осуществляет рейсы перевозчик «Россия», а в Стамбул — «Россия» и Turkish Airways.

Ранее сообщалось о том, что штраф, который выплатит лоукостер «Победа» за непредоставление данных о цене билетов при вылете из аэропорта «Пулково», составит 450 тысяч рублей. Соответствующую информацию передает петербургское управление Федеральной антимонопольной службы.