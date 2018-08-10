Взрыв прогремел в баре в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 августа. Взрыв прогремел в одном из баров в центральной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Уточняется, что инцидент произошел в заведении, расположенном в доме № 1/28 по улице Ломоносова. Вероятнее всего, взорвалась трансформаторная будка. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обошлось и без существенного материального ущерба.

Ранее стало известно о взрыве в районе станции метро «Выборгская» на севере Санкт-Петербурга. Жертвами происшествия стали два человека. Газета.ru сообщала, что инцидент стал результатом разгерметизации емкости с пропаном при проведении работ. Очевидцы отмечали, что взрыв был чрезвычайно мощным. Его слышали даже жители соседних районов Северной столицы России.