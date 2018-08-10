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У Кантемировского моста в Петербурге запретят разворот
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    У Кантемировского моста в Петербурге запретят разворот

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    У Кантемировского моста в Петербурге запретят разворот

    Санкт-Петербург, 10 августа. Разворот у Кантемировского моста в Санкт-Петербурге планируют ликвидировать. Соответствующую информацию передает дирекция по организации дорожного движения в городе.

    Запрет разворота на Выборгскую набережную у дома 57 поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий на участке и увеличить пропускную способность. Автомобилистам, чтобы попасть на мост, предлагают двигаться по Гренадерскому мосту и Аптекарской набережной.

    Напомним, водителей предупреждают о том, что на два дня будет ограничено движение в центре Санкт-Петербурга из-за проведения речного карнавала. Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

    Автор: Алексей Громов
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