У Кантемировского моста в Петербурге запретят разворот

Санкт-Петербург, 10 августа. Разворот у Кантемировского моста в Санкт-Петербурге планируют ликвидировать. Соответствующую информацию передает дирекция по организации дорожного движения в городе.

Запрет разворота на Выборгскую набережную у дома 57 поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий на участке и увеличить пропускную способность. Автомобилистам, чтобы попасть на мост, предлагают двигаться по Гренадерскому мосту и Аптекарской набережной.

Напомним, водителей предупреждают о том, что на два дня будет ограничено движение в центре Санкт-Петербурга из-за проведения речного карнавала. Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.