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Метро в Петербурге предложили сделать бесплатным
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    Метро в Петербурге предложили сделать бесплатным

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    Метро в Петербурге предложили сделать бесплатным

    Санкт-Петербург, 10 августа. Депутат Законодательного собрания в Санкт-Петербурге Алексей Цивилев предложил сделать вход в метро города бесплатным в случае «восстания машин». Об этом пишут «Невские новости».

    Напомним, сбой в работе кассовых аппаратов в городском метрополитене произошел в четверг, 9 августа, из-за чего не продавали жетоны, у входа образовались огромные очереди, а в вестибюлях наблюдалась давка.

    По мнению Цивилева, такие ситуации являются недопустимыми, поэтому необходимо организовать бесплатный проезд в подземке. С соответствующим предложением обратился депутат к директору метрополитена Владимиру Гарюгину и главе комитета по транспорту Александру Головину.

    «Предлагаю во время непредвиденных сбоев в работе платежной системы обеспечить горожанам бесплатный проезд в метро. Возможным решением проблемы могут стать и дублирующие кассы, подключенные к резервной системе», — написал Алексей Цивилев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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