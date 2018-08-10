Метро в Петербурге предложили сделать бесплатным

Санкт-Петербург, 10 августа. Депутат Законодательного собрания в Санкт-Петербурге Алексей Цивилев предложил сделать вход в метро города бесплатным в случае «восстания машин». Об этом пишут «Невские новости».

Напомним, сбой в работе кассовых аппаратов в городском метрополитене произошел в четверг, 9 августа, из-за чего не продавали жетоны, у входа образовались огромные очереди, а в вестибюлях наблюдалась давка.

По мнению Цивилева, такие ситуации являются недопустимыми, поэтому необходимо организовать бесплатный проезд в подземке. С соответствующим предложением обратился депутат к директору метрополитена Владимиру Гарюгину и главе комитета по транспорту Александру Головину.