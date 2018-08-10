Движение транспорта ограничат на мосту Кораблестроителей в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение на мосту Кораблестроителей в Санкт-Петербурге ограничат на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест».

Планируется, что работы по замене асфальтового покрытия будут проводить в период с 13 августа по 25 сентября. Так, крайние полосы закроют с 13 августа до 4 сентября, а внутренние полосы — с 5 сентября до 25 сентября. Соответственно, в этот период на участке будет ограничено движение транспорта.

Напомним, водителей предупреждают о том, что на два дня будет ограничено движение в центре Санкт-Петербурга из-за проведения речного карнавала. Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.