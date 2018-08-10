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Движение транспорта ограничат на мосту Кораблестроителей в Петербурге
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    Движение транспорта ограничат на мосту Кораблестроителей в Петербурге

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    Движение транспорта ограничат на мосту Кораблестроителей в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение на мосту Кораблестроителей в Санкт-Петербурге ограничат на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест».

    Планируется, что работы по замене асфальтового покрытия будут проводить в период с 13 августа по 25 сентября. Так, крайние полосы закроют с 13 августа до 4 сентября, а внутренние полосы — с 5 сентября до 25 сентября. Соответственно, в этот период на участке будет ограничено движение транспорта. 

    Напомним, водителей предупреждают о том, что на два дня будет ограничено движение в центре Санкт-Петербурга из-за проведения речного карнавала. Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

    Автор: Ксения Пудовкина
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