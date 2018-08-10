Пулковская обсерватория одобрила строительство ЖК «Планетоград»

Санкт-Петербург, 10 августа. Представители Пулковской обсерватории поддержали строительство ЖК «Планетоград» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию на своей странице в социальной сети опубликовал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«…11 апреля ГАО РАН согласовало строительство. Полагая, что «негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует» и «не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН», — написал депутат.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд РФ отменил решение Петербургского городского суда и разрешил застройку территории в защитной зоне Пулковской обсерватории. А позже суд Петербурга начал рассматривать новый иск о застройке территории у Пулковской обсерватории РАН. Соответствующая информация появилась на сайте Куйбышевского суда.

Отметим, активисты считают, что застройка является незаконной, так как находится близко к объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.