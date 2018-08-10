Меню
Общество
Пулковская обсерватория одобрила строительство ЖК «Планетоград»
Политика
Кремль опубликовал основные положения Конвенции по Каспию
Следующая новость
Загрузка...

    Пулковская обсерватория одобрила строительство ЖК «Планетоград»

    195

    Пулковская обсерватория одобрила строительство ЖК «Планетоград»

    Санкт-Петербург, 10 августа. Представители Пулковской обсерватории поддержали строительство ЖК «Планетоград» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию на своей странице в социальной сети опубликовал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

    «…11 апреля ГАО РАН согласовало строительство. Полагая, что «негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует» и «не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН», — написал депутат.

    Ранее сообщалось о том, что Верховный суд РФ отменил решение Петербургского городского суда и разрешил застройку территории в защитной зоне Пулковской обсерватории. А позже суд Петербурга начал рассматривать новый иск о застройке территории у Пулковской обсерватории РАН. Соответствующая информация появилась на сайте Куйбышевского суда.

    Отметим, активисты считают, что застройка является незаконной, так как находится близко к объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.