Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами на подстанции у метро «Приморская» в Санкт-Петербурге.

Напомним, автором граффити является художник Константин Брилевский, он нарисовал оранжевого ленивца на трансформаторной будке, добавив цитату поэта Тристана Тцары, согласно которой безделье является «самой творческой работой».

Позже выяснилось, что трансформаторная будка, на которой находилось изображение, принадлежит ЗСД, поэтому было принято решение закрасить рыжих ленивцев.

Напомним, очередное граффити планируют закрасить в Санкт-Петербурге на Красноармейской улице. Соответствующую информацию передает движение «Красивый Петербург».