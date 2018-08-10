Меню
Общество
Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами в Петербурге
Политика
Захарова и глава МИД Сербии обсудили проблему распространения «фейков»
Следующая новость
Загрузка...

    Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами в Петербурге

    58

    Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Коммунальщики закрасили граффити с ленивцами на подстанции у метро «Приморская» в Санкт-Петербурге.

    Напомним, автором граффити является художник Константин Брилевский, он нарисовал оранжевого ленивца на трансформаторной будке, добавив цитату поэта Тристана Тцары, согласно которой безделье является «самой творческой работой».

    Позже выяснилось, что трансформаторная будка, на которой находилось изображение, принадлежит ЗСД, поэтому было принято решение закрасить рыжих ленивцев.

    Напомним, очередное граффити планируют закрасить в Санкт-Петербурге на Красноармейской улице. Соответствующую информацию передает движение «Красивый Петербург».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.