Сайт погибшего вице-спикера петербургского ЗакСа «атаковали» проститутки

Санкт-Петербург, 10 августа. Информацию о женщинах «с пониженной социальной ответственностью» начали публиковать на официальном сайте погибшего в ДТП вице-спикера ЗакСа Павла Солтана.

Официальный сайт депутата в течение продолжительного времени работал, однако недавно на нем начали публиковать материалы категории 18+, а именно прейскурант интим-услуг жительниц Екатеринбурга, пишут «Невские новости».

Напомним, депутат потерял конечности в 20 лет, попав под электричку. Автомобилем Солтан управлял при помощи протезов, а его водительский стаж составлял порядка 20 лет.

Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и Toyota случилось на Выборгском шоссе Ленинградской области в августе 2016 года. Депутат Павел Солтан получил смертельные травмы и скончался на месте, позже в больнице ушла из жизни и его супруга.