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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
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    МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

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    МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

    Санкт-Петербург, 10 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в субботу ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по городу.

    Так, в субботу, 11 августа, порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Жителей города просят быть предельно внимательными и аккуратными, сотрудники МЧС напоминают, что не стоит находиться рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и деревьями.

    Напомним, жаркое лето 2018 года для жителей и гостей Санкт-Петербурга стало настоящим испытанием, но дожди в начале августа встали на пути к новому температурному рекорду.

    Автор: Ксения Пудовкина
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