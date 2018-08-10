МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

Санкт-Петербург, 10 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в субботу ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по городу.

Так, в субботу, 11 августа, порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Жителей города просят быть предельно внимательными и аккуратными, сотрудники МЧС напоминают, что не стоит находиться рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и деревьями.

Напомним, жаркое лето 2018 года для жителей и гостей Санкт-Петербурга стало настоящим испытанием, но дожди в начале августа встали на пути к новому температурному рекорду.