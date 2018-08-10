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Новую развязку планируют построить на севере КАД в Петербурге
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    Новую развязку планируют построить на севере КАД в Петербурге

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    Новую развязку планируют построить на севере КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Новая развязки на севере КАД может появиться в Санкт-Петербурге.

    Вопрос, связанный со строительством транспортных развязок с подключением на севере к Кольцевой автомобильной дороге, обсудили на заседании правительства города и области, в котором приняли участие вице-губернатор Игорь Албин, представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве и комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. Соответствующую информацию передает «Администрация города Санкт-Петербурга».

    Предложение по возведению транспортной развязки в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино было сделано «Северо-Западной энерго-ресурсной компанией».

    Автор: Ксения Пудовкина
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