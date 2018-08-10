Речной карнавал ограничит движение в центре Петербурга на два дня

Санкт-Петербург, 10 августа. Водителей предупреждают о том, что на два дня будет ограничено движение в центре Санкт-Петербурга из-за проведения речного карнавала. Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в период с 11.00 11 августа до 13.00 13 августа будут введены ограничения движения на участке набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста и по проезду вдоль Марсова поля и по Царицынскому проезду.

Отметим, третий речной карнавал в Санкт-Петербурге пройдет 12 августа. Украшенные теплоходы проплывут по рекам и каналам города.

Ранее сообщалось о том, что пьяный мужчина в четверг «заминировал» одну из станций петербургского метрополитена.