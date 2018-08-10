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Память Собчака почтили на Никольском кладбище в Петербурге
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    Память Собчака почтили на Никольском кладбище в Петербурге

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    Память Собчака почтили на Никольском кладбище в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку в пятницу, 10 августа, исполнился бы 81 год. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры прошли торжественно-поминальные мероприятия.

    С самого утра к могиле Анатолия Собчака горожане несут цветы и венки. Ровно в полдень прибыла Людмила Нарусова. С выстрелом пушки Петропавловской крепости началась траурная панихида.   

    Память Собчака почтили на Никольском кладбище в Петербурге

    Напомним, советский и российский политический деятель Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в городе Чите (РСФСР). Его отец был железнодорожным инженером, а мать работала бухгалтером. С 12 июня 1991 до июня 1996 года он был мэром Ленинграда. При Анатолие Собчаке городу 8 сентября 1991 года вернули историческое название — Санкт-Петербург.

    Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин рассказал в документальном фильме «Дело Собчака», что мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак рассматривался лидерами зарубежных стран в качестве возможного кандидата в президенты РФ.

    Автор: Денис Машкин
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