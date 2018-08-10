Тело выпавшей из окна высотки женщины нашли на улице Крыленко в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Тело женщины обнаружили рядом с жилым домом 39 на улице Крыленко в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские Новости».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина, состоявшая на учете в психоневрологическом диспансере, упала с 14 этажа. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины смерти местной жительницы, а правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов незамедлительно провели проверку 69 станций городского метрополитена после звонка пьяного телефонного террориста, который «заминировал» одну из платформ.