Меню
Происшествия
Тело выпавшей из окна высотки женщины нашли на улице Крыленко в Петербурге
Политика
Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза
Следующая новость
Загрузка...

    Тело выпавшей из окна высотки женщины нашли на улице Крыленко в Петербурге

    31

    Тело выпавшей из окна высотки женщины нашли на улице Крыленко в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Тело женщины обнаружили рядом с жилым домом 39 на улице Крыленко в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские Новости».

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина, состоявшая на учете в психоневрологическом диспансере, упала с 14 этажа. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины смерти местной жительницы, а правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов незамедлительно провели проверку 69 станций городского метрополитена после звонка пьяного телефонного террориста, который «заминировал» одну из платформ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.