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В Петербурге проверили 69 станций метро из-за телефонного террориста
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    В Петербурге проверили 69 станций метро из-за телефонного террориста

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    В Петербурге проверили 69 станций метро из-за телефонного террориста

    Санкт-Петербург, 10 августа. Пьяный мужчина в четверг «заминировал» одну из станций петербургского метрополитена. Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах города.

    Инцидент произошел в четверг, 9 августа: 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о минировании станции метро.

    Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно провели проверку 69 станций городского метрополитена и заявили о том, что жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожает, так как взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было.

    Отметим, звонившего мужчину задержали, ему грозит штраф за ложный донос.

    Автор: Ксения Пудовкина
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