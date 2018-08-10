В Петербурге проверили 69 станций метро из-за телефонного террориста

Санкт-Петербург, 10 августа. Пьяный мужчина в четверг «заминировал» одну из станций петербургского метрополитена. Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в четверг, 9 августа: 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о минировании станции метро.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно провели проверку 69 станций городского метрополитена и заявили о том, что жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожает, так как взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было.

Отметим, звонившего мужчину задержали, ему грозит штраф за ложный донос.