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Волк Забивака стал самым популярным сувениром ЧМ-2018 в Петербурге‍
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    Волк Забивака стал самым популярным сувениром ЧМ-2018 в Петербурге‍

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    Волк Забивака стал самым популярным сувениром ЧМ-2018 в Петербурге‍

    Санкт-Петербург, 10 августа. Самым популярным сувениром во время ЧМ-2018 стал официальный талисман мундиаля — волк Забивака. Соответствующую информацию передает клуб болельщиков сборной России.

    Порядка пяти тысяч статуэток, самыми популярными среди которых стали сувениры размерами 21 сантиметр и 16 сантиметров, приобрели болельщики чемпионата мира по футболу в Северной столице. Также популярностью пользовались футбольные мячи и кокошники.

    Ранее сообщалось о том, что около 700 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург в период проведения чемпионата мира по футболу. Так, из указанного количества туристов 70% — иностранцы, в том числе представители южных континентов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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