Очевидцы рассказали о массовой драке с применением нунчаков в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Массовая драка произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга у одного из магазинов: группа людей напала на убегавшего мужчину. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в четверг, 9 августа, на проспекте Художников около 21.00. Как передают свидетели драки, несколько человек отправились в погоню за убегавшим мужчиной, после чего завязалась массовая потасовка. Жители города уверяют, что нападавшие использовали нунчаки.

Однако в правоохранительных органах данная информация не подтвердилась. Удалось установить, что мужчина поругался с сотрудницей магазина, однако за женщину вступился один из покупателей, затем мужчины вышли на улицу, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват.

В настоящее время обидчик находится в медицинском учреждении с травмами, а защитник — в отделении правоохранительных органов. Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.