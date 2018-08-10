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Очевидцы рассказали о массовой драке с применением нунчаков в Петербурге
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    Очевидцы рассказали о массовой драке с применением нунчаков в Петербурге

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    Очевидцы рассказали о массовой драке с применением нунчаков в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 августа. Массовая драка произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга у одного из магазинов: группа людей напала на убегавшего мужчину. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

    Инцидент произошел в четверг, 9 августа, на проспекте Художников около 21.00. Как передают свидетели драки, несколько человек отправились в погоню за убегавшим мужчиной, после чего завязалась массовая потасовка. Жители города уверяют, что нападавшие использовали нунчаки. 

    Однако в правоохранительных органах данная информация не подтвердилась. Удалось установить, что мужчина поругался с сотрудницей магазина, однако за женщину вступился один из покупателей, затем мужчины вышли на улицу, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват.

    В настоящее время обидчик находится в медицинском учреждении с травмами, а защитник — в отделении правоохранительных органов. Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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