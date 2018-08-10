ФНС направила в суд иск о банкротстве подрядчика «Метростроя»

Санкт-Петербург, 10 августа. Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» на 96 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Арбитражного суда.

Представители компании не стали давать комментариев по поводу данного иска, который, кстати, к настоящему моменту не принят к делопроизводству Арбитражным судом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, «Семнадцатое управление» — одна из старейших горнопроходческих организаций «Метростроя».

Ранее сообщалось о том, что компания проиграла по иску АО «Петербургская сбытовая компания», по решению суда необходимо было выплатить в пользу ПСК 1,8 миллиона рублей задолженности и полтора миллиона неустойки.