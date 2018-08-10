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ФНС направила в суд иск о банкротстве подрядчика «Метростроя»
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    ФНС направила в суд иск о банкротстве подрядчика «Метростроя»

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    ФНС направила в суд иск о банкротстве подрядчика «Метростроя»

    Санкт-Петербург, 10 августа. Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» на 96 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Арбитражного суда.

    Представители компании не стали давать комментариев по поводу данного иска, который, кстати, к настоящему моменту не принят к делопроизводству Арбитражным судом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Отметим, «Семнадцатое управление» — одна из старейших горнопроходческих организаций «Метростроя».

    Ранее сообщалось о том, что компания проиграла по иску АО «Петербургская сбытовая компания», по решению суда необходимо было выплатить в пользу ПСК 1,8 миллиона рублей задолженности и полтора миллиона неустойки. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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