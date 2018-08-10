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Федоровский городок в Царском Селе планируют благоустроить к 2021 году​​​​​​​
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    Федоровский городок в Царском Селе планируют благоустроить к 2021 году​​​​​​​

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    Федоровский городок в Царском Селе планируют благоустроить к 2021 году​​​​​​​

    Санкт-Петербург, 10 августа. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин утвердил план работ по благоустройству территории у Федоровского городка в Царском Селе.

    Планируется, что работы по благоустройству будут проведены на территории, которая относится к Александровскому парку. Также приведут в порядок зеленые насаждения общего пользования, участки Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и жилую застройку. Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте городской администрации.

    Кроме этого, запланирована реконструкция подъездных дорог и обустройство пешеходных дорожек. Также специалисты займутся очищением водоемов и устройством уличного освещения. Власти города планируют построить детские площадки и создать подсветку для Федоровского собора. Все работы должны завершить к 2021 году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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