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Петербург не смог побить рекорд 2014 года по жарким дням
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    Петербург не смог побить рекорд 2014 года по жарким дням

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    Петербург не смог побить рекорд 2014 года по жарким дням

    Санкт-Петербург, 10 августа. Жаркое лето 2018 года для жителей и гостей Санкт-Петербурга стало настоящим испытанием, но дожди в начале августа встали на пути к новому температурному рекорду.

    Северо-Западный Гидрометцентр отметил, что 24 дня с 12 июля воздух прогревался до 25 градусов плюсом, однако 4 августа в город пришли дожди и помешали поставить новый рекорд. Жара в 2014 году наблюдалась с 18 июля до 12 августа. Об этом пишет «Петербургский дневник».

    Отметим, в начале августа на город обрушились сильные дожди, однако в четверг и пятницу пришла настоящая жара. По прогнозам синоптиков, в выходные столбик термометра опустится до 24 градусов тепла.

    Ранее сообщалось о том, что третий месяц лета будет достаточно теплым, однако экстремальной жары не ожидается

    Автор: Ксения Пудовкина
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