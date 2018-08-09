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В Петербурге пожарные полтора часа боролись с загоревшейся проводкой в алкогольном магазине
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    В Петербурге пожарные полтора часа боролись с загоревшейся проводкой в алкогольном магазине

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    В Петербурге пожарные полтора часа боролись с загоревшейся проводкой в алкогольном магазине

    Санкт-Петербург, 9 августа. Днем 9 августа в Приморском районе Петербурга на улице Торжковской вспыхнул пожар в магазине алкогольной продукции «Русалка», который находится в подвале дома №1. Как сообщает корреспондент ФАН, причиной пожара стало замыкание проводки. Все посетители и персонал магазина были эвакуированы.

    Около 17.50 на место происшествия прибыли пожарные. Однако проводка проходила внутри стены, что заметно осложнило работу огнеборцев. Спасатели в течение полутора часов разбирали стену, чтобы потушить один погонный метр проводки.

    По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Магазин получил незначительный ущерб от пожара.

    В Петербурге пожарные полтора часа боролись с загоревшейся проводкой в алкогольном магазине

    Автор: Алексей Громов
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