В Петербурге пожарные полтора часа боролись с загоревшейся проводкой в алкогольном магазине

Санкт-Петербург, 9 августа. Днем 9 августа в Приморском районе Петербурга на улице Торжковской вспыхнул пожар в магазине алкогольной продукции «Русалка», который находится в подвале дома №1. Как сообщает корреспондент ФАН, причиной пожара стало замыкание проводки. Все посетители и персонал магазина были эвакуированы.

Около 17.50 на место происшествия прибыли пожарные. Однако проводка проходила внутри стены, что заметно осложнило работу огнеборцев. Спасатели в течение полутора часов разбирали стену, чтобы потушить один погонный метр проводки.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Магазин получил незначительный ущерб от пожара.