Ленобласть может стать лидером речного туризма

Ленинградская область, 9 августа. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион должен стать лидером в России по речному туризму. Глава области принял участие в закладке нового причала у крепости Орешек. Новая пристань будет принимать лайнеры вместимостью более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также Дрозденко отметил, что правительство региона уже подало заявление в министерство транспорта для перевода ряда рек в класс судоходных. Благодаря таким изменениям по рекам смогут ходить суда класса «река-озеро».

Также в пресс-службе отметили, что губернатор прибыл в Орешек на катамаране из углепластика. Подобные инновационные технологии в будущем могут стать основой для развития речного туризма в регионе.