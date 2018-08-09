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Ленобласть может стать лидером речного туризма
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    Ленобласть может стать лидером речного туризма

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    Ленобласть может стать лидером речного туризма

    Ленинградская область, 9 августа. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион должен стать лидером в России по речному туризму. Глава области принял участие в закладке нового причала у крепости Орешек. Новая пристань будет принимать лайнеры вместимостью более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    Также Дрозденко отметил, что правительство региона уже подало заявление в министерство транспорта для перевода ряда рек в класс судоходных. Благодаря таким изменениям по рекам смогут ходить суда класса «река-озеро».

    Также в пресс-службе отметили, что губернатор прибыл в Орешек на катамаране из углепластика. Подобные инновационные технологии в будущем могут стать основой для развития речного туризма в регионе.

    Автор: Софья Куликова
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