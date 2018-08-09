Меню
Происшествия
Грузовик улетел в кювет от столкновения с легковушкой в Ленобласти: опубликовано видео
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    Грузовик улетел в кювет от столкновения с легковушкой в Ленобласти: опубликовано видео

    38

    Грузовик улетел в кювет от столкновения с легковушкой в Ленобласти: опубликовано видео

    Поселок Кирилловское, 9 августа. ДТП произошло 9 августа около 13.40 на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти недалеко от поселка Кирилловское. Корреспондент ФАН снял видео с места аварии, в которой столкнулись большегруз и легковушка.

    Грузовик Volvo лежит в кювете, прицеп грузовика завалился на бок. Автомобиль Audi вылетел в кювет и перевернулся. Очевидцы сообщают, что у грузовика взорвалась колесо, он снес двигавшуюся по встречной полосе легковушку и буквально смял ее.

    По предварительным данным ДПС, в результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель Audi 1944 года рождения. Водитель большегруза был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    По факту ДТП проводится проверка, устанавливают причины аварии.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.