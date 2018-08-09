Грузовик улетел в кювет от столкновения с легковушкой в Ленобласти: опубликовано видео

Поселок Кирилловское, 9 августа. ДТП произошло 9 августа около 13.40 на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти недалеко от поселка Кирилловское. Корреспондент ФАН снял видео с места аварии, в которой столкнулись большегруз и легковушка.

Грузовик Volvo лежит в кювете, прицеп грузовика завалился на бок. Автомобиль Audi вылетел в кювет и перевернулся. Очевидцы сообщают, что у грузовика взорвалась колесо, он снес двигавшуюся по встречной полосе легковушку и буквально смял ее.

По предварительным данным ДПС, в результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель Audi 1944 года рождения. Водитель большегруза был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливают причины аварии.