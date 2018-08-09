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Суд Петербурга вынес решение о возобновлении работы «Питерлэнда»
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    Суд Петербурга вынес решение о возобновлении работы «Питерлэнда»

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    Суд Петербурга вынес решение о возобновлении работы «Питерлэнда»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Городской суд Петербурга отменил решение о приостановке деятельности ТРЦ «Питерлэнд» на 90 суток. Ранее Приморский районный суд Петербурга вынес решение о приостановке работы центра из-за нарушений правил пожарной безопасности.

    После проверки в ТРЦ «Питерлэнд» выяснилось, что в торговом комплексе не соблюдены требования пожарной безопасности. Решением Приморского районного суда от 18 июля деятельность центра была приостановлена.

    Однако решение суда было вынесено по истечении срока претензии МЧС. Горсуд отменил решение Приморского суда.

    По итогам масштабных проверок МЧС в Петербурге выявлено 1,7 тысяч нарушений в торговых центрах, из них 14 центров находятся под угрозой закрытия.

    Автор: Софья Куликова
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