Петербуржец сорвался при восхождении на плато в Крыму

Крым, 9 августа. Турист из Петербурга сорвался с горы Чатыр-Даг в районе Алушты в Крыму. Молодой человек получил травмы рук, ног и сильно ударился головой. Спасателей на место происшествия вызвал товарищ пострадавшего, который находился рядом с ним. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным МЧС, инцидент произошел накануне, 8 августа, около 20.00. 21-летний мужчина из Петербурга получил травмы во время восхождения и не мог продолжить путь. Товарищ пострадавшего сообщил, что требуется помощь при эвакуации мужчины со сложного рельефа.

Спасатели МЧС оказали туристу первую помощь и на носилках доставили к трассе, где уже ждала карета скорой помощи. Сейчас петербуржец находится в Симферопольской городской больнице. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.