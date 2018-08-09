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Президентская библиотека запустила виртуальный 3D-тур по крейсеру «Аврора»
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    Президентская библиотека запустила виртуальный 3D-тур по крейсеру «Аврора»

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    Президентская библиотека запустила виртуальный 3D-тур по крейсеру «Аврора»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Изучить экспонаты крейсера «Авроры» и прогуляться по кораблю теперь можно не выходя из дома. Президентская библиотека запустила виртуальный тур по 3D-макету «Авроры», тур доступен на официальном сайте библиотеки.

    Тур начинается в общего вида крейсера сверху. Затем пользователь выбирает интерактивные красные точки и осматривает помещения корабля в трехмерном формате.

    Различные детали «Авроры» можно рассмотреть поближе, для этого достаточно приблизить изображение. Список всех залов и экспозиций представлен на панели пользователя.

    Однако в библиотеке не собираются останавливаться на одном проекте. В сентябре обещают запустить еще два виртуальных тура по достопримечательностям Петербурга.

    Автор: Софья Куликова
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