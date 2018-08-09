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Петербург присоединился к акции «Ночь кино»
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    Петербург присоединился к акции «Ночь кино»

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    Петербург присоединился к акции «Ночь кино»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Акция «Ночь кино» пройдет в России 25 августа уже в третий раз. Организаторами акции является Министерство культуры РФ и Фонд кино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

    Гостей акции ждут различные мероприятия, посвященные кинематографу. В кинотеатрах, концертных залах и музеях 25 августа пройдут лекции, экскурсии и открытые показы известных фильмов.

    Бесплатные показы пройдут в четырех городских кинотеатрах. Посмотреть фильмы бесплатно можно будет в кинотеатре «Родина», «Ленфильм», «Восход» и «Чайка». Фильмы для «Ночи кино» выбирали петербуржцы на открытом голосовании. Зрители выбрали новую русскую сказку «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки». Последний фильм стал лидером зрительского голосования.

    Автор: Софья Куликова
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