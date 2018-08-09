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Общество
Спрос на водные экскурсии в Петербурге вырос на четверть из-за жары
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    Спрос на водные экскурсии в Петербурге вырос на четверть из-за жары

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    Спрос на водные экскурсии в Петербурге вырос на четверть из-за жары

    Санкт-Петербург, 9 августа. Жаркая погода поспособствовала повышению спроса у туристов на прогулки по рекам и каналам Петербурга. В июле 2018 года спрос на водные экскурсии вырос на 26% по сравнению с июнем.

    Единый центр водного туризма провел анализ онлайн-продаж билетов на речные прогулочные суда, который показал, что в июле большей популярностью пользовались ночные прогулки, а не дневные. По данным центра, причиной такого ажиотажа стала непривычная для Петербурга жаркая погода.

    Кроме того, в июле туристы стали чаще пользоваться услугами метеоров, которые курсируют между Петербургом и Петергофом. Спрос на метеоры вырос на 28%.

    Автор: Софья Куликова
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