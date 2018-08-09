Школа Арктики откроется в Петербурге на базе ледокола-музея «Красин»

Санкт-Петербург, 9 августа. Музей ледокол «Красин» и комитет по делам Арктики Петербурга запускают культурно-образовательный проект. На базе музея планируют открыть Школу Арктики. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Создание Школы Арктики обсудили на встрече представителей комитета и музея, которая прошла на ледоколе «Красин». Отмечается, что в задачи Школы входит расширение кругозора и формирование интересов у школьников. В рамках обучения предусмотрены исследовательские проекты и научные работы. Акцент будет сделан на самостоятельную работу.

Молодые исследователи смогут изучить явления и события, связанные с освоением Арктики, используя наглядный материал.

В ходе встречи стороны договорились разработать проект центра и привлечь заинтересованных инвесторов.