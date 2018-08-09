Меню
Общество
Школа Арктики откроется в Петербурге на базе ледокола-музея «Красин»
Общество
Суд Петербурга вынес решение о возобновлении работы «Питерлэнда»
Следующая новость
Загрузка...

    Школа Арктики откроется в Петербурге на базе ледокола-музея «Красин»

    177

    Школа Арктики откроется в Петербурге на базе ледокола-музея «Красин»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Музей ледокол «Красин» и комитет по делам Арктики Петербурга запускают культурно-образовательный проект. На базе музея планируют открыть Школу Арктики. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

    Создание Школы Арктики обсудили на встрече представителей комитета и музея, которая прошла на ледоколе «Красин». Отмечается, что в задачи Школы входит расширение кругозора и формирование интересов у школьников. В рамках обучения предусмотрены исследовательские проекты и научные работы. Акцент будет сделан на самостоятельную работу.

    Молодые исследователи смогут изучить явления и события, связанные с освоением Арктики, используя наглядный материал.

    В ходе встречи стороны договорились разработать проект центра и привлечь заинтересованных инвесторов.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.