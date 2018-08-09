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Общество
Новый трехсекционный трамвай «Метелица» выходит на маршрут в Петербурге
Общество
Новый трехсекционный трамвай «Метелица» выходит на маршрут в Петербурге
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    Новый трехсекционный трамвай «Метелица» выходит на маршрут в Петербурге

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    Новый трехсекционный трамвай «Метелица» выходит на маршрут в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 августа. Современный трамвай «Метелица» уже появился на улицах города в ходе тестового обката. Петербуржцы смогут протестировать новые трамвайные вагоны 10 августа.

    Современные трехсекционные трамваи получили название «Метелица». Они произведены на заводе «Штадлер Минск». Опытные образцы уже прошлись по улицам Петербурга. Первые образцы отправятся 10 августа по маршруту №58 от проспекта Культуры до улицы Жени Егоровой. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

    Трехсекционный низкопольный вагон оснащен двумя кабинами и вмещает более 200 пассажиров. Впервые трамвай показали на выставке в Берлине в 2014 году. После этого вагон испытали в Москве, Самаре, Минске и Краснодаре.

    Автор: Софья Куликова
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