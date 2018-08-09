Редкие серебристые облака заметили в небе над Петербургом

Санкт-Петербург, 9 августа. Петербуржцы могли наблюдать редкое атмосферное явление в ночь с 8 на 9 августа. В ночном небе над Петербургом появились редкие серебристые облака.

Очевидцы поделились фотографиями необычного явления в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты называют серебристые облака самыми высокими в атмосфере Земли. Серебристые облака появляются только в летнее время в широтах между 43 градусами северной широты и 65 градусами южной широты.

Кроме того, аналогичное явление возникает и на других небесных телах. Так, удалось зафиксировать серебристые облака на Марсе.