ФАС раскрыла миллиардный сговор на медицинских торгах в Петербурге

Санкт-Петербург 9 августа. Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу раскрыло сговор девяти компаний при участии в торгах. По данным ФАС, поставки лекарств, оборудования и мебели для медицинских учреждений оцениваются в 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС установила, что компании проводили торги с одного IP-адреса, также в заявках указаны одинаковые юридический адрес и почта. В ходе выездной проверки служба установила, что сотрудники, ответственные за участие в торгах, работали в нескольких организациях одновременно.

Все сотрудники девяти компаний признали вину и дали показания для расследования. В ведомстве отметили, что ФАС провела внезапные проверки 237 аукционов на поставку продукции для медицинских учреждений.