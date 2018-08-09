Пассажирский автобус выгорел дотла на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 9 августа. Пассажирский автобус вспыхнул на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. Как сообщает корреспондент ФАН, в считанные минуты пламя охватило весь салон.

Днем 9 августа около 14.30 на Санкт-Петербургском шоссе возле дома №77 загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Автово – Ломоносов. По предварительной информации, возгорание произошло в двигательном отсеке, расположенном в полуприцепе автобуса.

До приезда пожарных потушить огонь пытались водитель и очевидцы при помощи огнетушителей, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Однако автобус успел полностью выгореть, транспорт получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

Информация о пострадавших не поступала.