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Пассажирский автобус выгорел дотла на юге Петербурга
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    Пассажирский автобус выгорел дотла на юге Петербурга

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    Пассажирский автобус выгорел дотла на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 9 августа. Пассажирский автобус вспыхнул на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. Как сообщает корреспондент ФАН, в считанные минуты пламя охватило весь салон.

    Днем 9 августа около 14.30 на Санкт-Петербургском шоссе возле дома №77 загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Автово – Ломоносов. По предварительной информации, возгорание произошло в двигательном отсеке, расположенном в полуприцепе автобуса.

    До приезда пожарных потушить огонь пытались водитель и очевидцы при помощи огнетушителей, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Однако автобус успел полностью выгореть, транспорт получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

    Информация о пострадавших не поступала.

    Автор: Алексей Громов
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