Готовивший теракт в Казанском соборе сторонник ИГ получил пять лет тюрьмы

Москва, 9 августа. Московский окружной военный суд огласил приговор обвиняемому в подготовке теракта в Петербурге стороннику ИГИЛ1. Суд рассмотрел уголовное дело и признал Евгения Ефимова виновным в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Суд постановил, что преступник действовал умышленно и осознавал опасность деяния при подготовке теракта. Мужчина незаконно изготовил взрывчатое вещество и намеревался устроить взрыв в Казанском соборе.

В ходе следствия в квартире преступника были найдены бутылки с ацетоном, источник питания, пластиковая канистра с этикеткой «Электролит», перекись водорода и другие вещественные доказательства.

Суд лишил Ефимова свободы на пять лет и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Ефимов признал вину.

1 Организация запрещена на территории РФ.