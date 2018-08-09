Краснокнижного крокодила продают в Петербурге на сайте объявлений

Санкт-Петербург, 9 августа. Объявление о продаже черного крокодила появилось на сайте объявлений в разделе «Животные». Петербурженка продает черного парагвайского каймана, который занесен в Красную книгу, вместе с террариумом за 650 тысяч рублей.

Рост зубастой рептилии по имени Матильда составляет 135 сантиметров, а весит кайман восемь килограммов. По словам хозяйки, Матильда очень активная и реагирует на любое взаимодействие.

«Крокодил очень красивый и необычный, будет прекрасным украшением дома, ресторана или офиса», — пишет хозяйка.

Также продавец отметила, что животное крайне нетребовательно в уходе: кормить нужно раз в неделю, а воду аквариум фильтрует сам. Продает женщина питомца в связи с переездом.