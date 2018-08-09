Международная конная выставка «Иппосфера» открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Международная выставка лошадей открылась в петербургском «Экспофоруме». Как сообщает корреспондент ФАН, в этом году на выставке представят 200 лошадей 20 пород, которые примут участие в соревнованиях по конным дисциплинам, джигитовке с акробатикой на конях и конных парадах.

С 1999 года специалисты, эксперты и спортсмены собираются на ежегодном шоу, чтобы продемонстрировать свои умения и знания, а также посетить яркое конное представление. Театрализованные представления на лошадях и головокружительная джигитовка захватывают дух, спортсмены в традиционных костюмах скачут вниз головой, делают сальто и шашкой разрубают предметы на полном ходу.

Впервые в этом году состоялось шоу «Слепой маршрут» со «слепым» кучером. Наездник управлял парой лошадей с завязанными глазами, а лошади преодолевали препятствия и совершали развороты.

Кроме того, скакуны прошли парадным строем перед зрителями. Посетители смогли полюбоваться лучшими представителями таких пород, как ахалтекинская, владимирская, терская, тракененская, фризская и другими.

Специальным гостей шоу стал самый маленький жеребенок в мире. Рост жеребенка составляет всего 49 сантиметров в холке.