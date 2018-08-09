Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге в августе

Санкт-Петербург, 9 август. Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты» соберет в Северной столице меломанов на улицах города. На три дня, с 17 по 19 августа, пешеходные мосты Петербурга превратятся в сцены.

На Итальянском или Малоконюшенном мостах выступят известные исполнители и коллективы Сансара, VLNY и другие. Помимо пешеходных мостов площадкой фестиваля станет пространство «Порт Севкабель» на Васильевском острове. Об этом сообщают «Невские Новости».

На территории «Порта» гости фестиваля смогут принять участие в активностях, выиграть памятные сувениры, а в конце дня послушать выступление хедлайнера.