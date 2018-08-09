Количество мест на платных парковках в Петербурге увеличится в 25 раз

Санкт-Петербург, 9 августа. Количество платных парковок в центре Петербурга может увеличиться в 25 раз. В городе будут действовать до 25 тысяч парковок.

По данным Смольного, платная парковка пользуется в Петербурге большим спросом. Город потратил на парковки 230 млн рублей, при этом оборудование парковочных мест уже окупилось. Платные парковки принесли в бюджет Петербурга 268 млн рублей.

Согласно данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 75% петербуржцев выступили за создание платных парковок в центре города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Прежде в Петербурге не было системы штрафов за неоплаченное парковочное место. Однако летом 2018 года штрафы за неоплаченную или неправильную парковку были введены. Теперь неплательщики будут получать штраф за неоплаченную парковку.