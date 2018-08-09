ГАТИ требует прекратить дорожные работы на Обуховском мосту в Петербурге из-за пробок

Санкт-Петербург, 9 августа. ГАТИ требует от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прекратить работы на Вантовом мосту в Петербурге. По данным ГАТИ, нарушение сроков проведения работ способствовало транспортному коллапсу в городе.

Сроки проведения ремонтных работ и ограничения движения на Вантовом мосту были согласованы с работами по ремонту дорожного покрытия на Володарском мосту. Ремонт на Вантовом мосту должен был завершиться 6 августа, однако ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило о продлении работ до октября. Из-за нарушения сроков и проведения ремонта двух переправ в Петербурге утром 9 августа образовались пробки. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ремонт Володарского моста продлится до 26 августа.