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Общество
ГАТИ требует прекратить дорожные работы на Обуховском мосту в Петербурге из-за пробок
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    ГАТИ требует прекратить дорожные работы на Обуховском мосту в Петербурге из-за пробок

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    ГАТИ требует прекратить дорожные работы на Обуховском мосту в Петербурге из-за пробок

    Санкт-Петербург, 9 августа. ГАТИ требует от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прекратить работы на Вантовом мосту в Петербурге. По данным ГАТИ, нарушение сроков проведения работ способствовало транспортному коллапсу в городе.

    Сроки проведения ремонтных работ и ограничения движения на Вантовом мосту были согласованы с работами по ремонту дорожного покрытия на Володарском мосту. Ремонт на Вантовом мосту должен был завершиться 6 августа, однако ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило о продлении работ до октября. Из-за нарушения сроков и проведения ремонта двух переправ в Петербурге утром 9 августа образовались пробки. Об этом сообщает «Комсомольская правда  — Санкт-Петербург».

    Ремонт Володарского моста продлится до 26 августа.

    Автор: Софья Куликова
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