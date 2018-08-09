Три игрока «Зенита» отказались уходить из клуба

Санкт-Петербург, 9 августа. Три игрока футбольного «Зенита» отказались покидать петербургский клуб в действующее трансферное окно.

Согласно информации источников, речь идет о хавбеках сине-бело-голубых Матиасе Краневиттере и Эмилиано Ригони, а также аргентинском форварде Себастьяне Дриусси.

По имеющимся данным, боссы петербургского клуба были готовы отпустить игроков за рыночные суммы, однако сами футболисты отказались покидать клуб. При этом тренерский штаб «Зенита» уведомил иностранных игроков о том, что никаких гарантий места в стартовом составе у них нет, пишут «Невские Новости».

Напомним, три аргентинца перешли в стан сине-бело-голубых в минувшем году. В «Зените» их хотел видеть тогдашний тренер команды — итальянец Роберто Манчини.